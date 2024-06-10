Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı

Çok sayıda dizi için final kararı alındı. Final kararı alınan diziler arasına bir yenisi daha eklendi. Kardeşlerim dizisi final yaparak ekrana veda etti.

Televizyongazetesi tarafından aktarılan habere göre; atv ekranında Cumartesi akşamları yayınlanan ve toplam 132 bölüm süren Kardeşlerim dizi projesi, final yaparak izleyicilerine veda etti.

8 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan final bölümü ile birlikte bir dönem daha kapanmış oldu. Türk dizi tarihinde izleyicilerin aklına yazılan, unutulmaz dizilerden birisi olarak Kardeşlerim de yerini aldı.

4 sezon önce başladığı günden final yaptığı güne kadar milyonlarca izleyiciyi kendisine çeken Kardeşlerim dizisi sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde de geniş bir izleyici kitlesini etkilemeyi başardı.

Genç oyuncuların öne çıkmasını sağlayan, yepyeni isimlerin kendilerini göstermesine vesile olan Kardeşlerim dizi projesinin final yapması birçok izleyiciyi de üzdü.

Dizinin beşinci sezonda da devam etmesini isteyenler olsa da artık hikayenin ve ekibinin bu enerjisinin olmadığı gerçeğini de görmek gerekiyor.

Kardeşlerim dizisinde 4 yıllık süreçte izleyiciler çok farklı duygular yaşadı ve projeyi çok sevdi. Bunun etkisiyle 4 sezonluk büyük bir başarı hikayesi olarak anılacak olan Kardeşlerim dizisi, birçok genç oyuncunun da kariyerlerinde gururla bahsedecekleri bir proje olarak yer alacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Kardeşlerim, NGM imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir.