Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu: O İl İstanbul'u Sollayıp Zirveye Yerleşti

ZİRVEDEKİ ŞEHİR DEĞİŞMEDİ

Bu yıl da zirve yine değişmedi. Öğrenciler tarafından en yüksek puanı alan şehir, önceki yıllarda olduğu gibi öğrenci yaşamına en uygun şehir unvanını korudu. İstanbul ise bu alanda geri planda kaldı.