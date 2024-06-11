iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı

Bahar'ın sezon finalinde Evren Timur ile olan hesaplaşması, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Demet Evgar'ın başarılı performansıyla dikkat çeken Show TV'nin sevilen dizisi, sezon finaliyle ekranlara veda ediyor. Ancak hayranları için üzülmeye gerek yok; zira dizinin ikinci sezon bölümleri Eylül ayında tekrar izleyiciyle buluşacak.

Dizinin ikinci sezonu için heyecan dorukta. Yeni gelişmeler, sürpriz karakterler ve etkileyici hikayelerle dolu bir sezonun izleyicileri beklediği konuşuluyor. Çekimlerin ise Ağustos ayında başlaması planlanıyor, bu da yeni sezonun heyecanla beklenen bir şekilde ilerleyeceğinin habercisi.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?

Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 16. Bölümünde;

Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir…



“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” sezon finaliyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Kaynaklar: Dizidoktoru.com, Gercekgundem.com