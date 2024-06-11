Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Fenomen oyuncu Şebnem Bozoklu, bu sezon dizinin kadrosuna dahil olacak. Show TV ile yapılan anlaşma sonucunda, izleyicilerin uzun süredir heyecanla beklediği bu gelişme nihayet gerçekleşmiş oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Şebnem Bozoklu'nun yer alacak olması, diziye olan ilgiyi daha da artırmış durumda. Usta oyuncunun katılımıyla birlikte, izleyicilerin ekran başına kilitleyecekleri heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın konuyla ilgili aktardıkları şöyle;

Show TV'nin Gold Film imzalı rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna çok etkili bir oyuncu katılıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezondaki ilk bombası belli oldu. Gold Film imzalı dizinin kadrosuna çok değerli bir oyuncu katılıyor. Ülkemizin en iyi kadın oyuncularından Şebnem Bozoklu fenomen dizi için yapımcı Faruk Turgut’la el sıkıştı. Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti’nde Meri karakterine hayat verecek ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzenine hayat verecek. Diziye 4 çok bomba oyuncu daha katılacak.

Şebnem Bozoklu, 25 Ağustos 1979 yılında baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu Suadiye’de geçen başarılı oyuncu 1996 yılında Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu.

2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da “Sanat Dansı” ve “Mondi” oyunlarının yönetmenliğini yaptı.

2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı.

2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Erkan Kolçak Köstendil ve Umut Kurt’un oynadığı “Ulan İstanbul” isimli diziyle geniş kitlelerce tanınan Şebnem Bozoklu, 2016 yılında “Çifte Saadet” adlı sit-com dizisinde Fikret Kuşkan ve Dolunay Soysert ile birlikte başrolü oynamıştır.

2016 yılında Mehmet Can Mertoğlu’nun senaristliğini yaptığı ve 69. Cannes Film Festivali’nde yönetmene "Yılın En Yenilikçi Yönetmeni" ödülünü kazandıran “Albüm” filminde başrolü Murat Kılıç ile birlikte paylaştı.

2018 yılında yönetmenliğini Ferzan Özpetek’in yaptığı ‘Cebimdeki Yabancı’ isimli filmde rol aldı.

2018 yılında PuhuTV’de yayınlanan yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı “Şahsiyet” isimli dizide Haluk Bilginer, Hümeyra ve Cansu Dere ile birlikte rol almıştır.

22 Eylül 2010'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda iç mimar Emre İzer ile evlendi.