Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: Dokunan Şimdi Yandı
Dicle Elektrik, Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan yenilikçi “Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç” ile kaçak elektrik tüketiminin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kaliteli, sürekli ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, teknolojiye dayalı uygulamalarıyla enerji sektöründe dikkat çekici projelere imza atmaya devam ediyor.
Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk sektörel Ar-Ge merkezi aracılığıyla 60’tan fazla projeyi başarıyla hayata geçiren şirket, bu kez kaçak tüketimi tespit eden özel bir sayaçla gündemde.
DEVRE DIŞIYKEN DE TÜKETİM ÖLÇEBİLİYOR
Yeni sayaç, geleneksel sayaçların aksine, nötr hattı devre dışı bırakılsa bile tüketimi ölçebiliyor. Bu özellik sayesinde nötr hattı üzerinden yapılan kaçak kullanım girişimleri tespit edilerek kullanıcıların sistemi aldatmasının önüne geçiliyor. Müdahale anında ise sayaç, bağlı olduğu SCADA sistemine anında sinyal göndererek alarm veriyor ve kontrol merkezini haberdar ediyor.
ALARM SİSTEMİ ANINDA DEVREYE GİRECEK
Konuya ilişkin açıklama yapan Eksim Holding AR-GE ve Dijital Süreç Yönetimi Direktörü Mustafa Çelikpençe, özellikle tek fazlı sayaçlara yapılan müdahalelerle nötr hattının atlanarak gerçekleştirilen kaçak kullanımların bu yeni sayaç ile engellendiğini belirtti. Çelikpençe, “Sayaç, nötr bağlantısı kesildiğinde dahi doğru ölçüm yapabiliyor. Ayrıca alarm kaydı oluşturarak merkezi bilgilendiriyor. Bu yenilikçi proje ile kaçak tüketimi azalacak, şebeke yükü hafifleyecek ve böylelikle ülke ekonomisine verilen zarar en aza indirilecek” ifadelerini kullandı.