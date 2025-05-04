Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: Dokunan Şimdi Yandı

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kaliteli, sürekli ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, teknolojiye dayalı uygulamalarıyla enerji sektöründe dikkat çekici projelere imza atmaya devam ediyor.

Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk sektörel Ar-Ge merkezi aracılığıyla 60’tan fazla projeyi başarıyla hayata geçiren şirket, bu kez kaçak tüketimi tespit eden özel bir sayaçla gündemde.