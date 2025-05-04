Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız

Dünya genelinde yapılan değerlendirmeler, boşanma oranlarının en düşük olduğu ülkeleri ortaya koydu. Elde edilen veriler, bazı ülkelerde boşanmanın neredeyse hiç yaşanmadığını gözler önüne serdi.

BOŞANMAYI NEREDEYSE UNUTAN ÜLKELER VAR

Günümüzde evliliklerin kaderi büyük ölçüde çiftlerin anlayışı ve uyumuna bağlı olsa da, bazı ülkelerde boşanma oranları son derece düşük seviyelerde seyrediyor. Bu ülkeler, adeta "boşanmayı unuttuk" mesajı veriyor. Küresel düzeyde evlilikler kimi yerlerde uzun ömürlü ilişkilerle devam ederken, kimi yerlerde ise hızlıca sona erebiliyor. Ancak Hindistan’dan İrlanda’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, boşanma oranlarının düşüklüğü dikkat çekiyor.

TOPLUMSAL BASKI VE KÜLTÜREL NORM DA ETKİLİ

Uzmanlara göre, bu düşük oranların ardında yalnızca aşk ve sadakat yer almıyor. Toplumsal baskılar, dini kurallar, yasal süreçlerin zorluğu ve kültürel normlar da çiftlerin boşanma kararını zorlaştıran unsurlar arasında bulunuyor.

BOŞANMA ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELER

HİNDİSTAN

Hindistan, 1.000 kişi başına 0.01 boşanma oranıyla dünyada en düşük boşanma oranına sahip ülke konumunda. Evliliğin kutsallığına duyulan inanç, ailelerin evlilik sürecindeki etkisi ve boşanmanın sosyal olarak hoş karşılanmaması bu oranı belirleyen başlıca faktörler arasında.

SRİ LANKA

Sri Lanka’da boşanma oranı 1.000 kişi başına 0.15 seviyesinde. Katı boşanma yasaları ve süreçlerin zorluğu nedeniyle çiftler boşanmaktan çekiniyor.

VİETNAM

Vietnam’da 1.000 kişi başına 0.2 boşanma oranı kaydedildi. Aile bağlarının güçlü olması ve toplumsal normların etkisiyle boşanma oranı düşük seviyede kalıyor.

GUATEMALA

Guatemala’da da boşanma oranı 0.2 düzeyinde. Evliliklerin genç yaşta yapılması ve aile yapısının güçlü olması bunda etkili.

SAINT VINCENT VE GRENADİNLER

Karayip ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler’de boşanma oranı 1.000 kişi başına 0.4 olarak belirlendi. Toplumsal normlar ve aile yapısının güçlü olması boşanmaları sınırlıyor.

PERU

Peru’da boşanma oranı 0.5 düzeyinde. Aile bütünlüğüne verilen önem ve dini inançlar, boşanmanın düşük kalmasını sağlıyor.

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika’da 0.6 boşanma oranı bulunuyor. Geç yaşta yapılan evlilikler ve evlilik sayısındaki genel düşüş bu oranı etkiliyor.

MALTA

Avrupa’da boşanma oranının en düşük olduğu ülkelerden biri olan Malta’da oran 0.7 olarak ölçüldü. Katı boşanma yasaları ve uzun süren süreçler, çiftleri boşanmaktan alıkoyuyor.

İRLANDA

İrlanda’da boşanma oranı 0.7 seviyesinde. Katolik inancının güçlü etkisi ve boşanmanın sosyal olarak hoş karşılanmaması bunda belirleyici rol oynuyor.

KATAR

Katar’da da boşanma oranı 0.7 seviyesinde. Son yıllarda artış gözlense de, karmaşık boşanma süreçleri ve dini faktörler boşanmaları sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.