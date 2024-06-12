Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı

Yapımını Karga Film’in, sunuculuğunu ise ekranların özlenen ismi Fatih Ürek’in üstlendiği yeni yemek yarışması “Fatih Ürek ile Gelin Görümce” 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta için her gün NOW’da izleyiciyle buluşacak.

Yarışmada; gelin görümcelerden ya da eltilerden oluşan 4 çift, her gün birbirleriyle eğlenceli bir rekabetin içine girecekler.

GÜNDÜZ KUŞAĞINA FATİH ÜREK RENK KATACAK

Yayınlanan tanıtımıyla gündüz kuşağını renklendireceğinin sinyallerini veren “Fatih Ürek ile Gelin Görümce”de eltiler, gelinler ve görümceler hem lezzet uğruna hem de haftalık büyük ödül için kıyasıya yarışacaklar.

AYDA 500 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Yarışmacılar günlük 5.000 TL, haftalık 100.000 TL kazanabiliyorken, aylık ise 500.000 TL değerindeki büyük ödülü elde edebilmek için “mutfağın ustası benim” diyecekler.

Heyecanın hiç eksik olmayacağı ve Fatih Ürek’in benzersiz sunumuyla yayınlanacak olan yeni program “Fatih Ürek ile Gelin Görümce”, 24 Haziran’dan itibaren hafta içi her gün saat 16.15’te NOW’da!

FATİH ÜREK KİMDİR?

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.



15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

2011 yılında Praktiker'in reklamlarında oynadı. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayımlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

Kaynak: Televizyongazetesi.com, gercekgundem.com