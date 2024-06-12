Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva

Muz kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Ülke genelinde muz hasadı başlarken herkes tarla fiyatını merak ediyor

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Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremin ardından çiftçiler, seralarda yetiştirdikleri muzların hasadına başladı. Seradan toplanan muzlar, 32 TL'den alıcı bularak hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de sofralara tazelik ve lezzet getiriyor.

KABUĞU ÇOK FAYDALI

Muz, sağlık açısından birçok faydası olan ve tüketimi oldukça yaygın olan bir meyvedir. Ancak, muzun kabuğunun da birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Muz kabuğunun faydaları ve kullanım alanları

Antioksidan açısından oldukça zengin olan muz kabuğu aynı zamanda iltihap önleyici özelliğe sahip. Böylelikle mikroplarla savaşarak akne oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olan muz kabuğu aynı zamanda var olan akne ve sivilceleri de kurutuyor, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor

Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva - Resim : 1

1. CİLT SORUNLARI

Muz kabuğunun C vitamini içeriği, güneşle ilgili çeşitli cilt sorunlarına ve sivilcelerin tedavisine yardımcı olabilir.

2. DİŞ SAĞLIĞI

Çağdaş Klinik Diş Hekimliği dergisinde 2015 yılında yayınlanan araştırmaya göre muz kabukları, diş eti iltihabı ve periodontit gibi hastalıkların oluşumunda bulunan bakterilere karşı antibakteriyel aktivite gösterdi. Yani, diş sağlığının korunmasında yardımcı olabilir.

3. BAHÇE İŞLERİ

Birçok bahçıvan, muz kabuklarını israf etmek yerine bahçede kullanmayı öneriyor. Bazı bahçıvanlara göre şu işlerde kullanılabilir: Solucan yemi olarak toprağa eklenmesi, bitki gübresi yapmak için suyla karıştırmak ve yaprak bitlerine karşı caydırıcı olması için onları gül çalılarının altına koymak.

4. DEPRESYON

Muzdaki yüksek triptofan seviyeleri, muz kabuklarındaki B6 ile birleştiğinde bazı depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Triptofan parçalandıkça serotonine dönüşür ve bu da ruh halinizi iyileştirebilir.


5. SAÇ BAKIMI

Bazı araştırmalara göre muz; saçınız için faydalı olan silika ve antioksidanları içerir. Bir alerjen durumunuzun yoksa yaptığınız saç maskesinin içerisine muz kabukları eklemeyi deneyebilirsiniz.


6. BAZI İLK YARDIM DURUMLARI

Muz kabuklarındaki antimikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatuar özellikler, bazı ilk yardım durumlarında yardımcı olabiliyor. Bunlara örnek olarak böcek ısırıkları, kaşıntılar ve hafif güneş yanıkları sayılabilir. Bunların yanı sıra deriye batan bir kıymık üzerinde 15 dakika bekletmek kıymığın yüzeye çıkmasını sağlayabilir.

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Kaynak: Haberturk.com, gercekgundem.com

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