Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı

Sen Çal Kapımı dizisiyle setlere veda eden Kerem Bürsin yeni projesiyle setlere geri dönüyor. Kerem Bürsin başrölü ''Sadakatsiz'' dizsiinin yıldızı olan Melis Sezen ile paylaşacak.

BOMBA GİBİ FİLM HAZIRLIĞI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kunay Film imzalı Rusya'da gişe rekorları kıran 'Son of a Rich' filminin uyarlamasını olan film Kerem Bürsin ve Melis Sezen'i başrollerde buluşturuyor.

Kerem Bürsin‘li ‘Son of a Rich’ filminin merakla beklenen kadın başrol oyuncusu belli oldu. 2022 yılında yapımcı Karina Mia Satlykova ve Türk besteci ve yapımcı Arslanbek Sultanbekov tarafından kurulan Kunay Film imzalı projenin başrol kadın yıldızı genç kuşağın gözde kadın oyuncularından Melis Sezen oldu.

Onur Ünlü’nün yöneteceği filmin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Kerem Bürsin’in “Mete” rolüne hayat vereceği filmde Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal ve Güven Kıraç‘tan oluşan sağlam bir oyuncu ekibi bir araya gelecek.