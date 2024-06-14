Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş

Sarma, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem yapımı hem de sunumuyla sofraların vazgeçilmezi olan sarma, özellikle misafir sofralarının olmazsa olmazıdır. Eğer siz de lezzetli bir sarma pişirmek istiyorsanız, paylaşacağımız bilgileri mutlaka uygulamalısınız.

Tavuk suyu genellikle pilav ve çorbaların lezzetini artırmak için kullanılır. Ancak lahana sarması ve yaprak sarmasına da lezzet kattığı bilinmektedir. Sarmaları pişirmeden önce, sarmaların üzerine 1 çay bardağı tavuk suyu gezdirilmesi önerilmektedir. Bu sayede sarmaların kuru kalmaması sağlanacak ve lezzetleri artacaktır. Bu yöntemle sarmalarınız daha lezzetli olacaktır.

LAHANA SARMASININ TARİFİ NASILDIR?

Lahana Sarma Malzemeleri



1 adet orta boy yassı lahana

İç Harç için Malzemeler

300 gr. kıyma

2 su bardağı pirinç – yıkanmış

½ su bardağı zeytinyağı

2 adet soğan – ince yemeklik doğranmış

4 – 5 diş sarımsak – ezilmiş

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

½ su bardağı su

Tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

½ bağ maydanoz – kıyılmış

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Lahananın dış yaprakları ayıklayın.

Altındaki göbeği dikkatli bir şekilde çıkartın.

Tencerenizi ocağa alın ve içerisine su ilave edip kaynatın.

Lahananızı dörde bölün ve tencerenize alıp kaynar suda 5 – 6 dakika haşlayın.

İç harç için;



Bir karıştırma kabının içerisine kıyma, yıkanmış pirinç, zeytinyağı, ince yemeklik doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, domates salçası, biber salçası, su, kuru nane, karabiber, pul biber, ince kıyılmış maydanoz ve tuz ilave edip yoğurun.

Lahanaların orta damarlarını ayıklayın.

Hazırladığınız iç harç ile sarmaları doldurup sarın.

Tencerenin dibine lahanaların damarlı kısımlarını ve birkaç yaprak lahana yerleştirin. Sardığınız lahanaları yaprakların üzerine dizin.

Sosu için;



Bir karıştırma kabının içerisine domates salçası, su, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave edip bir çırpma teli yardımıyla karıştırıp sarmaların üzerine gezdirin.

Sarmalar açılmasın diye üzerine tabak kapatın.

Kısık ateşte yumuşayana kadar yaklaşık 40 – 45 dakika pişirin.