Güney Koreli Yıldız Oyuncu Ölü Bulundu

Güney Koreli ünlü oyuncu Kim Sae-ron, arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. 24 yaşındaki yıldızın ölümünde şu an için cinayet şüphesi bulunmazken, intihar olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Güney Koreli Yıldız Oyuncu Ölü Bulundu

Can You Hear My Heart , The Queen's Classroom, Hi! School-Love On ve Bloodhounds gibi dizilerdeki performansıyla dünya çapında tanınan 24 yaşındaki Güney Koreli ünlü oyuncu Kim Sae-ron, hayatını kaybetti.

Polis, küçük yaştan beri oyunculuk yapan Koreli yıldızın bugün evinde ölü bulunduğunu bildirdi. Kim Sae-ron'un cansız bedenini, buluşmak için anlaştığı bir arkadaşı buldu.

Güney Koreli Yıldız Oyuncu Ölü Bulundu - Resim : 1

Yapılan ilk açıklamada polis, "Şimdilik herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadık, ancak ölüm nedenini araştırmaya devam ediyoruz. İntihar şüphesi de elbette gündemimizde" dedi.

KORELİ GENÇ YILDIZLARIN ÖLÜMLERİ

Güney Kore'de ünlü oyuncu ve şarkıcıların intihar oranında son yıllarda büyük bir artış söz konusu. Bunun sebebi olarak; özel hayat sınırlarının ciddi şekildeki ihlali, siber zorbalık, sıkı çalışma koşulları ve katı diyet programları gösteriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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