Piyasa Dizisindeki Çalıntı 'Senaryo' Krizinde Son Perde, Yapım Şirketi Sessizliğini Bozdu

Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa’nın senaryosunun çalıntı olduğu iddialarına ilişkin dizinin yapım şirket Pastel Film'den bir açıklama geldi. Yapım şirketi iddiaları yalanlayarak “Senaryo, deneyimli senaristimiz Mehmet Barış Günger tarafından özgün bir yaratım süreciyle kaleme alınmış olup, herhangi bir eserden izinsiz alıntı veya esinlenme söz konusu değildir” dedi.

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Piyasa Dizisindeki Çalıntı 'Senaryo' Krizinde Son Perde, Yapım Şirketi Sessizliğini Bozdu

Başrollerinde İlayda Alişan, Alp Navruz, Zuhal Olcay gibi ünlü isimlerin yer aldığı, Kanal D’nin ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizisi ‘Piyasa’ bazı sahneleriyle tartışma yaratmıştı.

Piyasa Dizisindeki Çalıntı 'Senaryo' Krizinde Son Perde, Yapım Şirketi Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

Ünlü yönetmen Meryem Beyza Er, Pastel Film imzalı dizinin 'Manken Kızı' adlı romanından izinsiz şekilde alındığını iddia ederek, senaryosunun çalıntı olduğunu işaret etmişti.

Skandalların bir bir patlak verdiği dizinin senaryosunun çalıntı olduğu iddialarına ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi.

Piyasa Dizisindeki Çalıntı 'Senaryo' Krizinde Son Perde, Yapım Şirketi Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

İDDİALAR ASILSIZ

Pastel Film, ‘çalıntı’ iddialarını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

Son günlerde, şirketimizin yapımını üstlendiği ve Kanal D'de yayınlanmakta olan Piyasa isimli dizimiz hakkında asılsız intihal iddialarının gündeme geldiğini üzülerek görmekteyiz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Dizimizin senaryosunun intihal olduğu yönündeki iddialar asılsızdır.

Piyasa Dizisindeki Çalıntı 'Senaryo' Krizinde Son Perde, Yapım Şirketi Sessizliğini Bozdu - Resim : 3

ALINTI VE ESİNLENME SÖZ KONUSU DEĞİL

Senaryo, deneyimli senaristimiz Mehmet Barış Günger tarafından özgün bir yaratım süreciyle kaleme alınmış olup, herhangi bir eserden izinsiz alıntı veya esinlenme söz konusu değildir.

Pastel Film olarak, fikri mülkiyet haklarına ve hukuka duyduğumuz saygı gereği, tüm projelerimizde özgünlüğe büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, gerçeğe aykırı beyanlar karşısında gerekli hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Piyasa Kanal D İlayda Alişan Alp Navruz
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