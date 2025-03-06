Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray'ın Sosyal Medyayı Sallayan Büyüsü... Gören Denemeden Duramıyor

Dünyada akım haline gelen ve 'Turkish delight’ olarak adlandırılan Türkan Şoray makyajı yabancı fenomenlerin ardından Türk oyuncular da denedi. Selin Şekerci, Larissa Gacamer, Selin Genç ve Elif Buse Doğan’ın yaptıkları makyajlar büyük ilgi gördü. Özellikle Selin Şekerci’nin videosu sosyal medyayı salladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yeşilçam’ın 4 yoncasından biri olarak bilinen, güzelliği dünya sınırlarını aşan Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın ikonik makyajı kısa süre önce yabancı Tiktok fenomenleri tarafından akım haline gelmişti.

Art arda Türkan Şoray’ın makyaj stillerini deneyen yabancı TikTok fenomenleri, Şoray’ın güzelliğine hayran kaldıklarını ifade ederek videolar çekmişti.

Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray'ın Sosyal Medyayı Sallayan Büyüsü... Gören Denemeden Duramıyor - Resim : 1

DÜNYACA ÜNLÜ FENOMENLER DENEMİŞTİ

Dünyaya nam salan Türkan Şoray’ın makyaj stili, 'Turkish delight (Türk lokumu) Türk TikTok fenomenleri arasında da yayıldı.

Mika Raun, Selin Şekerci, Larissa Gacamer, Selin Genç ve Elif Buse Doğan akımı deneyen ünlü isimler arasında yer aldı.

Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray'ın Sosyal Medyayı Sallayan Büyüsü... Gören Denemeden Duramıyor - Resim : 2

Sezen Aksu’nun ‘Kusura Bakma’ şarkısı eşliğinde Türkan Şoray makyajını deneyen Selin Şekerci’nin o anları sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray'ın Sosyal Medyayı Sallayan Büyüsü... Gören Denemeden Duramıyor - Resim : 3

YEŞİLÇAM DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

Şekerci’nin videosunun altına “Selin’in gözleri çok güzel”, “Çok güzel kadın”, “Zaten üç beş kişi yapmayı becerebilmişti, Selin Şekerci de harika durmuş”, “Bambaşka bir güzellik”, “Çok tatlı bir kız” gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu 2021 yılında dijital platformda çekilen ‘Yeşilçam’ isimli dram dizisinde de 80 ve 90’lı yılların kostüm ve makyajıyla rol almış, övgüler yağmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Yeşilçam Türkan Şoray Selin Şekerci
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