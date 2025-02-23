Piyasa Dizisi İlk Bölümüyle Herkesi Ayağa Kaldırdı, 'Aynı Rezillik Bıktık'

Dizi sektörüne her gün yeni projeler eklenmeye devam ederken Kanal D ekranlarının yeni dizisi ‘Piyasa’ ilk bölümüyle ekranlara geldi.

İlayda Alişan, Alp Navruz, Fırat Altunmeşe, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı, yeni dizi Piyasa konusuyla da dikkatleri üzerine çekti.

Medya, magazin ve dizi dünyasındaki güç mücadelesini konu alan Piyasa’nın ilk bölümünde ünlü oyuncu İlayda Alişan’ın canlandırdığı Münevver karakterinin kına gecesinde, annesini kaybetmesi izleyiciyi derinden etkiledi.

Fırat Altunmeşe’nin canlandırdığı Adar karakteri ile istemeyerek evlenen Münevver’in birlikteliğe zorlanması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İlk bölümünde seyircinin kadrajına giren Piyasa’daki bu sahneye sosyal medyada "İlayda cidden bu diziyi mi seçtin?", “Bitmedi şu hevesleri”, “İğrençlik üstüne iğrençlik", "Her dizi aynı rezillik bıktık", “Senaristlerin kadını da erkeği de tecavüz meraklısı”, “Rol bile olsa tecavüzün ne kadar travmatik bir şey olduğunu anlayamadılar” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi