'Piyasa' Dizisine Şoke Eden Dava! Final mi Yapacak?

'TESETTÜR REYTİNG MALZEMESİ OLDU'

Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle dizi arasında büyük benzerlikler olduğunu iddia eden Er, "Başörtüsü meselesinin anlatılması çok kıymetli. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ama burada yanlış şekilde ele alınıyor. Tesettür bir reyting malzemesi haline geldi" diye konuştu.