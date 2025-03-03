'Piyasa' Dizisine Şoke Eden Dava! Final mi Yapacak?
Ekranların yeni hikayelerinden "Piyasa" dizisi, sık sık kamuoyunda tartışma yaratıyor. Birçok sahnesi tepki çeken dizi şimdi de davalık oldu. Hakkında "intihal" iddiası bulunan dizi için RTÜK'e de harekete geçme çağrısı yapıldı.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Kanal D'nin yeni dizisi "Piyasa", ilk bölümünden itibaren büyük tartışmalara yol açan sahneleriyle gündemden düşmüyor. Son dönemin popüler dizi konularından "seküler-muhafazakar" çatışmasını işleyeceği iddiasında bulunan dizi, bazı temsil örnekleriyle tepki çekiyor. Dizinin başı, bu kez de bir davayla derde girdi. Yönetmen Meryem Beyza Er, intihal davası açtığı dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun "İmamın Manken Kızı" adlı romanından uyarladığını ve senarist Mert Selek’e sunduğu projeyle çok benzediğini söyledi.
'TESETTÜR REYTİNG MALZEMESİ OLDU'
Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle dizi arasında büyük benzerlikler olduğunu iddia eden Er, "Başörtüsü meselesinin anlatılması çok kıymetli. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ama burada yanlış şekilde ele alınıyor. Tesettür bir reyting malzemesi haline geldi" diye konuştu.
Meryem Beyza Er, kitapta da dizide de muhafazakâr bir genç kızın şöhret dünyasına istemeden adım atıp şöhrete itilme biçimleri, hidayet teması ve ilk bölümdeki sahnelerin birebir benzemesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.
Er, RTÜK’ten de bu benzerlikleri detaylı şekilde inceleyip yapımcı kuruluşlardan resmi bir açıklama talep etmesini istedi.