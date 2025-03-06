Heyecanla Gün Sayıyorlardı… Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çiftinden Müjdeli Haber

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve çift 2016 yılında hayatlarını birleştirme kararı almıştı.

Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda, hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyuran güzel oyuncu, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajıyla mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

Ünlü çiftin heyecanla beklediği gelişme bugün yaşandı. Sabah saatlerinde doğum yapan ve bir erkek bebek dünyaya getiren Neslihan Atagül'ün ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünü çiftin bebeklerinin fotoğrafını ne zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi