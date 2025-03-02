Neslihan Atagül Paylaştı, Görenler Yorum Yağdırdı...İşte Güzel Anne Adayının Tek Renk Evi

Fatih Harbiye dizisinde yolunun kesiştiği Kadir Doğulu ile olan aşkını evlilik masasına taşıyan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, anne olmaya hazırlanırken yaşadığı bir mutluluğu hayranlarıyla paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Neslihan Atagül Paylaştı, Görenler Yorum Yağdırdı...İşte Güzel Anne Adayının Tek Renk Evi

Güzel anne adayı, yeni evinin fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Atagül’ün dekorasyon zevki görenleri hayran bıraktı.

Erkek bebekleri olacaklarını duyuran Neslihan Atagül- Kadir Doğulu çifti, evlerini yeniden dekore ettikleri anlara ait yeni kareleri paylaştı.

Atagül’ün paylaşımında ahşap, gri ve krem tonlarının kullanıldığı, genç çiftin sadelikten yana olduğu görüldü.

Neslihan Atagül Paylaştı, Görenler Yorum Yağdırdı...İşte Güzel Anne Adayının Tek Renk Evi - Resim : 1

500 BİN LİRA HARCADI İDDİASI

Ünlü çiftin yakın zamanda kucaklarına almaya hazırlandıkları bebeklerin odası için 500 bin lira harcadıkları iddiası magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Neslihan Atagül Paylaştı, Görenler Yorum Yağdırdı...İşte Güzel Anne Adayının Tek Renk Evi - Resim : 2

'EVET DEMİŞKEN ÖĞRENDİM'

Güzel anne adayı Neslihan Atagül, hamileliğine ilişkin şunları söylemişti: Bir projeye ‘evet’ demişken hamile olduğumu öğrendim ve projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Anne olmak oldukça heyecanlı bir şey. Bir sürü hissetmediğim duyguyu hisseder oldum aynı zamanda.

Herkes Yanlış Biliyormuş! Neslihan Atagül Bebeğinin Cinsiyetini İlk Kez AçıkladıHerkes Yanlış Biliyormuş! Neslihan Atagül Bebeğinin Cinsiyetini İlk Kez AçıkladıMagazin

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun Bebeğinin Cinsiyeti Belli OlduNeslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun Bebeğinin Cinsiyeti Belli OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Neslihan Atagül Kadir Doğulu
Son Güncelleme:
Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün
Ünlü Şarkıcı Feci Kazada Hayatını Kaybetti Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Barış Arduç’tan Bir İlk! Görenler Çılgına Döndü Barış Arduç’tan Bir İlk! Görenler Çılgına Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Teknoloji Milyarderlerine Şubat Şoku: Servetleri Buharlaştı Milyarderlerin Servetleri Şubatta Buharlaştı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme