Neslihan Atagül Paylaştı, Görenler Yorum Yağdırdı...İşte Güzel Anne Adayının Tek Renk Evi

Güzel anne adayı, yeni evinin fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Atagül’ün dekorasyon zevki görenleri hayran bıraktı.

Erkek bebekleri olacaklarını duyuran Neslihan Atagül- Kadir Doğulu çifti, evlerini yeniden dekore ettikleri anlara ait yeni kareleri paylaştı.

Atagül’ün paylaşımında ahşap, gri ve krem tonlarının kullanıldığı, genç çiftin sadelikten yana olduğu görüldü.

500 BİN LİRA HARCADI İDDİASI

Ünlü çiftin yakın zamanda kucaklarına almaya hazırlandıkları bebeklerin odası için 500 bin lira harcadıkları iddiası magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

'EVET DEMİŞKEN ÖĞRENDİM'

Güzel anne adayı Neslihan Atagül, hamileliğine ilişkin şunları söylemişti: Bir projeye ‘evet’ demişken hamile olduğumu öğrendim ve projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Anne olmak oldukça heyecanlı bir şey. Bir sürü hissetmediğim duyguyu hisseder oldum aynı zamanda.

Kaynak: Haber Merkezi