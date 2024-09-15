Herkes Yanlış Biliyormuş! Neslihan Atagül Bebeğinin Cinsiyetini İlk Kez Açıkladı

Ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, "Fatih Harbiye" dizisinin setinde başlayan beraberliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırırken, geçtiğimiz aylarda da ilk bebeklerini beklediklerinin müjdesini verdi.

NTV'de yer alan habere göre; anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül, İtalya'da Verissimo adlı bir programa konuk oldu. Oyuncu, programda bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

'OĞLUMA KENDİSİ OLMAYI ÖĞRETMEK İSTERDİM'

Daha önce kız bebek beklediklerine dair haberler gündem olsa da, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül bir erkek bebek bekliyor.

“Oğlunuza katmak istediğin şey ne olur?” sorusuna ise Atagül, "Kendi olabilmeyi, ülkesini sevmeyi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanını" yanıtını verdi.

Kaynak: NTV