Herkes Yanlış Biliyormuş! Neslihan Atagül Bebeğinin Cinsiyetini İlk Kez Açıkladı

Yakında ilk bebeklerini kucaklarına alacak olan Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda, çıkan haberlerin aksine bebeğinin erkek olduğunu duyurdu.

Herkes Yanlış Biliyormuş! Neslihan Atagül Bebeğinin Cinsiyetini İlk Kez Açıkladı

Ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, "Fatih Harbiye" dizisinin setinde başlayan beraberliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırırken, geçtiğimiz aylarda da ilk bebeklerini beklediklerinin müjdesini verdi.

NTV'de yer alan habere göre; anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül, İtalya'da Verissimo adlı bir programa konuk oldu. Oyuncu, programda bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

'OĞLUMA KENDİSİ OLMAYI ÖĞRETMEK İSTERDİM'

Daha önce kız bebek beklediklerine dair haberler gündem olsa da, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül bir erkek bebek bekliyor.

“Oğlunuza katmak istediğin şey ne olur?” sorusuna ise Atagül, "Kendi olabilmeyi, ülkesini sevmeyi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanını" yanıtını verdi.

Özgü Namal'dan 'Kaprisli' İddiasına YanıtÖzgü Namal'dan 'Kaprisli' İddiasına YanıtMagazin
Erkan Can'dan 9 Bin Dolarlık İtiraf: 'Oyuncu Olmama Rağmen...'Erkan Can'dan 9 Bin Dolarlık İtiraf: 'Oyuncu Olmama Rağmen...'Magazin

Kaynak: NTV

Etiketler
Neslihan Atagül Kadir Doğulu
Acımasız Yorumlar İsyan Ettirmişti... Güzellik Kraliçesi Yarışmaya Neden Katıldığını Anlattı Güzellik Kraliçesi Yarışmaya Neden Katıldığını Anlattı
İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar
Özgü Namal'dan 'Kaprisli' İddiasına Yanıt Özgü Namal'dan 'Kaprisli' İddiasına Yanıt
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı