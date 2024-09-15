Acımasız Yorumlar İsyan Ettirmişti... Güzellik Kraliçesi Yarışmaya Neden Katıldığını Anlattı

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi oldu.

Bilgen'in güzellik kraliçesi seçilmesi beraberinde birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Sosyal medyada Bilgen'in kraliçe seçilecek kadar güzel olmadığı yönünde yorumlar yapıldı. Öte yandan İdil Bilgen'in babasının Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğunun ortaya çıkmasının ardından ise 'torpil' iddiaları ortaya atıldı.

Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan İdil Bilgen, "Niye girdin bu yarışmaya İdil? Sen tıp fakültesi mezunusun, müthiş bir aile hikayen var. Baban sana 'Ya kızım ne işin var?' demedi mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. Sadece fiziksel güzellik değil. Kanser üzerine araştırmalarım var. Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum. Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunun gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün."