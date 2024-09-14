Bülent Ersoy'dan İdil Bilgen Yorumu: Şabaniye'ye Benziyor, Erkek Suratlı!

Bülent Ersoy, Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen'e yönelik eleştirilerde bulundu. Ersoy, Bu şimdi güzel mi? Şabaniye'ye benziyor. Biraz erkek suratlı' dedi.

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Bülent Ersoy'dan İdil Bilgen Yorumu: Şabaniye'ye Benziyor, Erkek Suratlı!

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen, güzellik kraliçesi seçilmesinin ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bilgen hakkında bir yorum da 'Diva' lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan geldi.

Muhabironline kameralarına konuşan Bülent Ersoy'a Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili fikri soruldu.

Bülent Ersoy, "Bu şimdi güzel mi? Biraz erkek suratlı... Şabaniye gibi... Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu. Erkeksi hatları var" dedi.

Sessizliğini Bozdu... Güzellik Kraliçesinden Kötü Yorumlara YanıtSessizliğini Bozdu... Güzellik Kraliçesinden Kötü Yorumlara YanıtMagazin

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