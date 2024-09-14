Sessizliğini Bozdu... Güzellik Kraliçesinden Kötü Yorumlara Yanıt
Miss Turkey 2024 yarışmasını Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen kazandı. Güzellik kraliçesi seçilmesinin ardından eleştirilere maruz kalan Bilgen, sosyal medya hesabını yorumlara kapattı. Eleştirilerin ardı arkası kesilmezken, Bilgen sessizliğini bozdu.
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi oldu.
Bilgen'in güzellik kraliçesi seçilmesi beraberinde birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Sosyal medyada Bilgen'in kraliçe seçilecek kadar güzel olmadığı yönünde yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Miss Turkey'in resmi internet sayfasından güzellik ile ilgili bir tanım paylaşıldı.
Öte yandan İdil Bilgen'in babasının Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğunun ortaya çıkmasının ardından ise 'torpil' iddiaları ortaya atıldı.
INSTAGRAM HESABINI YORUMLARA KAPATTI
İdil Bilgen'in sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 24 saat içinde yüzde yüz artarak yaklaşık 7 bine ulaşırken, yeni güzellik kraliçesi Instagram hesabındaki yorumları kapattı.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Tüm bu yaşananların ardından İdil Bilgen, kendisine gelen eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozdu. Bilgen; "Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.
Kaynak: İHA