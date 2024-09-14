Sessizliğini Bozdu... Güzellik Kraliçesinden Kötü Yorumlara Yanıt

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi oldu.

Bilgen'in güzellik kraliçesi seçilmesi beraberinde birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Sosyal medyada Bilgen'in kraliçe seçilecek kadar güzel olmadığı yönünde yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Miss Turkey'in resmi internet sayfasından güzellik ile ilgili bir tanım paylaşıldı.

Öte yandan İdil Bilgen'in babasının Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğunun ortaya çıkmasının ardından ise 'torpil' iddiaları ortaya atıldı.

INSTAGRAM HESABINI YORUMLARA KAPATTI

İdil Bilgen'in sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 24 saat içinde yüzde yüz artarak yaklaşık 7 bine ulaşırken, yeni güzellik kraliçesi Instagram hesabındaki yorumları kapattı.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Tüm bu yaşananların ardından İdil Bilgen, kendisine gelen eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozdu. Bilgen; "Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.

Kaynak: İHA