Kızılcık Şerbeti'nde Ortalığı Karıştıran Afiş! Kaan Taşaner Küplere Bindi!

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 3. sezonuyla ekranlara geri döndü. Diziye ikinci sezonunda "Giray" karakteriyle dahil olan ve hikayede önemli bir yere sahip olan ünlü oyuncu Kaan Taşaner, dizinin yeni sezon afişinde yer almadı. Taşaner, durum karşısında öfkelenerek tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

'VARLIĞI ÖNEM ARZ ETMEYEN KİŞİ'

Afişte yeni sezon oyuncularından yalnızca Şebnem Bozoklu'ya yer verildiğini gören Taşaner, Instagram hesabından şu sözlerle gönderme yaptı:

"Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?"

Kaynak: Gerçek Gündem