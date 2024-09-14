Kızılcık Şerbeti'nde Ortalığı Karıştıran Afiş! Kaan Taşaner Küplere Bindi!

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbetinin 'Giray'ı Kaan Taşaner, dizinin yeni sezon afişinde yer almamasına tepki gösterdi. Taşaner, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nde Ortalığı Karıştıran Afiş! Kaan Taşaner Küplere Bindi!

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 3. sezonuyla ekranlara geri döndü. Diziye ikinci sezonunda "Giray" karakteriyle dahil olan ve hikayede önemli bir yere sahip olan ünlü oyuncu Kaan Taşaner, dizinin yeni sezon afişinde yer almadı. Taşaner, durum karşısında öfkelenerek tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Ortalığı Karıştıran Afiş! Kaan Taşaner Küplere Bindi! - Resim : 1

'VARLIĞI ÖNEM ARZ ETMEYEN KİŞİ'

Afişte yeni sezon oyuncularından yalnızca Şebnem Bozoklu'ya yer verildiğini gören Taşaner, Instagram hesabından şu sözlerle gönderme yaptı:

"Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?"

Müjde Uzman'ı Çıldırtan Yorum: "Bir Baltaya Sap Olamadın"Müjde Uzman'ı Çıldırtan Yorum: "Bir Baltaya Sap Olamadın"Yaşam
Şebnem Bozoklu’nun Meryem Karakteriyle Katıldığı Kızılcık Şerbeti̇ 3. Sezon Fragmanı İlgi Çekti!Şebnem Bozoklu’nun Meryem Karakteriyle Katıldığı Kızılcık Şerbeti̇ 3. Sezon Fragmanı İlgi Çekti!Medya

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Dizi
Son Güncelleme:
Yıkım Kararı Çıkmıştı... Şahan Gökbakar'ın 'Kaçak Villa'sına Mühür Şahan Gökbakar'ın 'Kaçak Villa'sına Mühür
Justin Timberlake Suçunu Kabul Etti, Cezası Belli Oldu Justin Timberlake Suçunu Kabul Etti
Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor
Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı