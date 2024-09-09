Müjde Uzman'ı Çıldırtan Yorum: "Bir Baltaya Sap Olamadın"

Yeni sezon için gün sayan sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, geçtiğimiz sezon aniden diziden ayrılan oyuncu Müjde Uzman'a ilişkin eleştiriler ifadeler kullandı.



"İŞLERİN ÖYLE OLMADIĞINI SONRADAN ANLADIK"



Müjde Uzman ile ciddi problemler yaşadıklarını belirten Turgut, "2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak." ifadelerini kullanarak 39 yaşındaki oyuncuya sert eleştiriler getirdi.



Uzman, Turgut'un açıklamalarına doğrudan yanıt vermezken, bir takipçisinin kendisine ilişkin kullandığı eleştirel ifadelerin ardından sert tepki gösterdi.