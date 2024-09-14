Justin Timberlake Suçunu Kabul Etti, Cezası Belli Oldu

Grammy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, Sag Harbor Village Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, alkollü araç kullanma suçlamasını kabul etti. Yargıç Carl Irace, Timberlake’e 500 dolar para cezası, 25 saat kamu hizmeti ve alkollü araç kullanmanın tehlikelerine ilişkin bir kamu güvenliği duyurusu yapma zorunluluğu getirdi. Ayrıca 90 gün süreyle ehliyetine el konulmasına karar verildi.

'HATALARIMDAN DERS ALDIM'

Timberlake, haziran ayında Long Island’da dur işaretine uymaması ve şeridinde kalamaması üzerine gözaltına alınmıştı. Şarkıcı, alkolmetre testini birkaç kez reddetmişti. Timberlake, yaptığı açıklamada hatasından ders aldığını söyledi.