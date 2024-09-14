Mustafa Sandal Ev Sahibi ile Davalık Oldu: 65 Bin TL'den 170 Bin TL...

Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal, ev sahibi ile mahkemelik oldu. Sandal, İstanbul Etiler’deki ünlü Savoy Sitesi’nde oturduğu evin sahibi çevirmen İrem Argat arasında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya göre Argat, sitede yer alan 3+1 dairesini 2018’de Mustafa Sandal’a kiraya verdi. İddiaya göre Sandal’ın ödediği aylık 65 bin liralık kira bedeli, çevredeki emsal konutlara göre düşük kaldı. Dava dilekçesinde Savoy Sitesi’nin Türkiye’nin en varlıklı insanlarının yaşadığı özel bir proje olduğu belirtildi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, bir dava dilekçesinde, Mustafa Sandal’ın oturduğu dairede kullanılan tüm malzeme ve ünitelerin en üst kalite olduğu vurgulandı. Dilekçede, "Aynı sitedeki benzer dairelerin kira bedeli 200 ila 220 bin lira arasında değişirken, İrem Arat’a aylık sadece 65 bin lira kira ödemesi makul değildir. Arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanamaması nedeniyle, kira bedelinin ekonomik şartlara uygun şekilde 170 bin lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz," denildi.

Mustafa Sandal ise bu talebin haksız olduğunu öne sürerek davanın reddini istedi. Avukatı ise ev sahibinin asıl amacının müvekkilini tahliye etmek olduğunu savundu ve şu ifadelere yer verdi: “Kira sözleşmesinin kira artışı ile ilgili maddesinde müvekkilimizin imzası bulunmamaktadır. Ayrıca, Sandal’a kira artışına yönelik herhangi bir ihtarname tebliğ edilmemiştir. Bu sebeple davanın reddini talep ediyoruz. Müvekkilim, 2018 yılında daireyi, o dönemki ekonomik koşullara göre oldukça yüksek bir bedelle kiralamıştır. İrem Arat’ın talep ettiği 170 bin liralık kira bedeli aşırı yüksek olup, komşu evlerin kira bedellerinin de incelenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Hürriyet