Yıkım Kararı Çıkmıştı... Şahan Gökbakar'ın 'Kaçak Villa'sına Mühür

Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villasının, kaçak olduğu gerekçesi ile yapı kayıt belgesinin iptal edildiği ortaya çıkmıştı. Marmaris Belediyesi'ne ise yıkım kararı gönderilmişti. Belediyeden yapılan açıklamada, oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan villasının yapılan incelemenin ardından mühürlendiği belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar’ın evi olarak bilinen Turgut Mahallesi, eski 1931 parsel, yeni 243 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.’ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince bugün gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç; ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlerle göre devam edecektir. Marmaris Belediyesi olarak konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız.”

Kaynak: ANKA