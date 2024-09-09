Şebnem Bozoklu’nun Meryem Karakteriyle Katıldığı Kızılcık Şerbeti̇ 3. Sezon Fragmanı İlgi Çekti!

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni bölüm tanıtımı büyük beğeni topladı.

Yayınlanan tanıtımda karakterlerin sabırsızlıkla beklenen yüzleşmelerinden ilk ipuçları ekrana geldi. Parmaklıklar ardında olan Fatih’in suçsuz olduğunu dile getirdiği tanıtımda hastaneye götürülen Görkem’in sağlık durumu merak uyandırdı.



Doğa’nın annesine destek olmaya çalıştığı anlarda Kıvılcım’ın, Ömer’e söylediği “Ben sana ihanet ettim ama” sözleri dikkat çekti. Abdullah’ın, Ömer’den; Ünal Holding’den çekilmesini istediği tanıtıma Kıvılcım’ın “Alev’i kaybettik” sözleri damga vurdu.

Müjde Uzman’ın canlandırdığı ve ilk iki sezona damgasını vuran Alev karakterinin yeni sezonda olmayacağı haberi de fragman ile verildi. Alev’in vefat haberiyle yıkılan ailesi, bebek Alev’i bağrına basmak isterken Abdullah’ın kızını almaya gelmesi heyecanı doruğa taşıdı.

Tanıtımda ayrıca sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, canlandırdığı Meryem karakteriyle ilk kez izleyiciyle buluştu.



Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” 3.sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam edecek.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.