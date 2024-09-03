Abdülkadir Selvi'nin Oğlu Evlendi, Düğüne Katılan İki İsim Dikkat Çekti

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin oğlu Fatih Selvi, Esra Selvi ile evlendi. Nikah şahitliğini Hürriyet yazarı Hande Fırat üstlendi.

Odatv'nin haberine göre Selvi'nin AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir isim olmasına rağmen, düğüne partiden sadece Eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.

Bakan Uraloğlu'nun düğüne geç saatlerde geldiği ve kısa süre kaldıktan sonra ayrıldığı belirtildi. Hande Fırat'ın düğünden paylaştığı karelere göre de düğüne Zafer Şahin, Hacı Yakışıklı, İsmail Dükel gibi isimler katıldı.