CHP'den Zehir Zemberek Sözlerle İstifa Etmişti: Gürsel Tekin Medya Patronu Oluyor

Yerel seçimler öncesi CHP'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştığını belirtip sert bir açıklama yaparak istifa eden, eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in medya patronu olacağı öne sürüldü. Tekin'in “mahallelere sıkışmış haberciliği” aşma iddiasıyla bir sermaye ile iki haber sitesi ve bir haber ajansı kuracağı belirtildi.

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CHP'den Zehir Zemberek Sözlerle İstifa Etmişti: Gürsel Tekin Medya Patronu Oluyor

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in medya sektörüne gireceği öne sürüldü. Geçtiğimiz 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kadıköy’den belediye başkan aday adayı olan, fakat başkanlığa aday gösterilmeyen Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurmuştu.

Gürsel Tekin, partisinin Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştığını savunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış, İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" demişti.

T24’te yer alan habere göre, Gürsel Tekin ve bazı iş insanları ortak bir sermaye ile iki haber sitesi ve bir haber ajansı ile medya sektörüne girecek. Ekim ayında yayın hayatına geçmesi planlanan iki internet sitesinden biri, “beton, arsa ve inşaat çeteleri” ne karşı haberler yapmayı hedeflerken diğer site günlük haber sitesi olarak planlanıyor. Haber kanalı kurulacağı yönündeki iddialar ise doğrulanmadı. İki haber sitesi ile haber ajansının “mahallelere sıkışmış haberciliği” aşma amacıyla yayın hayatına başlayacağı belirtilirken, kurulacak medyanın mali kaynağının Gürsel Tekin ve bazı iş insanları tarafından sağlanacağı söylenildi.

Bağımsız aday olacağı iddia edilmişti: Gürsel Tekin yol haritasını Gerçek Gündem'e açıkladıBağımsız aday olacağı iddia edilmişti: Gürsel Tekin yol haritasını Gerçek Gündem'e açıkladıSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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