Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon oldu.

Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar da görüşmede ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER KONUŞULDU

Bunun yanı sıra Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ikili ilişkiler de değerlendirildi.

İki lider, geçen yıl 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımları da konuştu.

Kaynak: AA