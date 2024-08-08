Disiplin Soruşturması Başlatılmıştı: Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek DEM Parti’den istifa etti

DEM Parti'nin hakkında soruşturma başlattığı Mardin’in Kızıltepe ilçesi Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek, kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek DEM Parti’den istifa etti.

Disiplin Soruşturması Başlatılmıştı: Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek DEM Parti’den istifa etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Zeyni İpek, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK

Görevine bağımsız olarak devam edeceğini söyleyen İpek, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Kızıltepe halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.”

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI

DEM Parti, 1 Ağustos 2024 tarihinde Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurmuştu.

DEM Parti'nin konuyla ilgili açıklamasında "Kızıltepe Belediye Eş Başkanımız Zeyni İpek’e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikâyet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ajanslar

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