Can Atalay Tahliye Edilecek mi? Meclis'teki Kritik Görüşme Sona Erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) heyeti arasındaki görüşme sona erdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, görüşmenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



ERKAN BAŞ: 14 AĞUSTOS'TA MECLİS'İN TOPLANMASINI İSTİYORUZ



Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı





"Talebimiz Meclis'in bu konuyu olağanüstü bir toplantıyla gündeme getirmesi. Son durum şu, Meclis'te temsil edilen partilerle tümüyle görüşme gerçekleştirdik. CHP, DEM Parti, Saadet ve Gelecek Partisi grupları, DEVA Partisi grubu ve Demokrat Parti milletvekilleri bu çağrımıza destek vereceklerini belirttiler, imzalarını attılar.

Bizim beklentimiz 15 Ağustos'taki Mahmud Abbas'ın konuşma yapacağı toplantıdan öncesinde Meclis'in toplanmasıdır. AYM'nin böyle bir kararı varken, bu karar hiç yokmuş gibi Meclis'in başka bir gündemle toplanmasından şikayetçiyiz. Filistin'deki zulmün farkındayız ancak niyetimiz o zamana kadar Meclis'in olağanüstü adımları atmasıdır.

Ancak 15 Ağustos'ta sanki AYM'nin böyle bir kararı yokmuş gibi rutin çalışmasına devam etmesi bizim açımızdan mümkün değil. Can Atalay hakkında somut adımların atılmasını, tahliyesinin yolunun açılması ve yemin etmesi beklentimizdir. Bizim şu anda isteğimiz 14 Ağustos, Mahmud Abbas konuşmasından önce olmasında ısrarcıyız. Meclis iradesi açısından beklentimiz bu. Başvuruyu yarın öğlen saatlerinde yapacağız. Başvuruyu CHP, DEM Parti ve Saadet-Gelecek grupları yapacak."



NE OLMUŞTU?



Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili kararı 1 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararın ardından gözler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çevrilmiş, TİP, Genel Başkanı Erkan Baş, Kurtulmuş’tan Atalay'ın durumunu görüşmek üzere randevu talep etmişti.