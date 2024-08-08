CHP'nin 'Fıstık Mitingi'nin Tarihi Belli Oldu

CHP'nin tematik mitingleri devam ediyor. CHP, Ordu'daki "Fındık Mitingi"nin ardından Gaziantep'te "Fıstık Mitingi" düzenleyecek. Mitingin 24 Ağustos Cumartesi günü yapılması bekleniyor.

CHP, öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekmek için "Eğitim Mitingi", emeklilerin sorunlarına dikkat çekmek için "Emekli Mitingi", Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için "Çay Mitingi", hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek için Tekirdağ-Hayrabolu’da "Buğday Mitingi", Gebze’de “Geçinemiyoruz” sloganıyla düzenlenen "Emek Mitingi" ve fındık üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek için Ordu'da "Fındık Mitingi" düzenlemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ağustos Cumartesi günü üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için Gaziantep’te "Fıstık Mitingi"ne katılacak.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Özel miting öncesi Diyarbakır, Batman ve Mardin'i ziyaret edecek.