Bağımsız aday olacağı iddia edilmişti: Gürsel Tekin yol haritasını Gerçek Gündem'e açıkladı

CHP'de istifa eden Gürsel Tekin, bağımsız aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin Gerçek Gündem'e konuştu.

Bağımsız aday olacağı iddia edilmişti: Gürsel Tekin yol haritasını Gerçek Gündem'e açıkladı

GERÇEK GÜNDEM - Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurmuştu.

Partisinin Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştığını savunan Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış, İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" ifadelerini kullanmıştı.

İstifasının ardından Tekin'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız olacağı iddia edilmişti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Tekin hakkında iddialara ilişkin Gerçek Gündem'e konuştu.

"Kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olmayacağım" diyen Tekin, "Esenyurt'la ilgili de bir talep açmış değildim bana bu konuda bir teklif getirmişlerdi. Ancak bu işin olup olmayacağı konusunda hiçbir bilgi vermediler, siz adayımız değilsiniz demediler. Hiçbir şekilde sonrasında ben de temas kurmadılar. Ben de bir aydır genel merkezden kimseye erişemiyorum" ifadelerini kullandı.

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