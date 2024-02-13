Facianın yaşandığı maden şirketi Anagold'un sitesinden: “İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez”
Erzincan’da meydana gelen toprak kaymasının olduğu yerde madencilik yapan Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sitesinde, “İş yerlerimizde ölüm, yaralanma, meslek hastalıkları meydana gelmez” yazıldı. Ancak 667 çalışandan 9 işçiye hala ulaşılamıyor.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toprak altında 667 işçiden 9 işçiye ulaşılamadığını ve 400 kişi ile bölgede arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü söyledi.
ANAGOLD: İŞ YAPTIĞIMIZ İNSANLARI, TOPLUMLARI VE ÇEVREYİ KORUYORUZ
Erzincan’da toprak kaymasının olduğu yerde madencilik yapan şirket Anagold’un sayfasında, “İş yaptığımız insanları, toplumları ve çevreyi koruyoruz ve önemsiyoruz” yazması tepki çekti.
· Şirketin kendi sayfasında, “Sağlık, Güvenlik ve Risk” başlığı altında, “İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez.
· İş yaptığımız insanları, toplumları ve çevreyi koruyoruz ve önemsiyoruz.
· Riski, işletmenin her düzeyinde etkin bir şekilde yönetiyoruz. İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez. Güçlü çevre yönetimini işimizin her alanında benimseriz.
· Risk yönetimi süreçlerimiz, gerçekleştirdiğimiz her faaliyette riski ölçmemizi, raporlamamızı ve hafifletmemizi sağlar” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Gerçek Gündem