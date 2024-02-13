Facianın yaşandığı maden şirketi Anagold'un sitesinden: “İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez”

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toprak altında 667 işçiden 9 işçiye ulaşılamadığını ve 400 kişi ile bölgede arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü söyledi.

ANAGOLD: İŞ YAPTIĞIMIZ İNSANLARI, TOPLUMLARI VE ÇEVREYİ KORUYORUZ

Erzincan’da toprak kaymasının olduğu yerde madencilik yapan şirket Anagold’un sayfasında, “İş yaptığımız insanları, toplumları ve çevreyi koruyoruz ve önemsiyoruz” yazması tepki çekti.



· Şirketin kendi sayfasında, “Sağlık, Güvenlik ve Risk” başlığı altında, “İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez.

· İş yaptığımız insanları, toplumları ve çevreyi koruyoruz ve önemsiyoruz.

· Riski, işletmenin her düzeyinde etkin bir şekilde yönetiyoruz. İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez. Güçlü çevre yönetimini işimizin her alanında benimseriz.

· Risk yönetimi süreçlerimiz, gerçekleştirdiğimiz her faaliyette riski ölçmemizi, raporlamamızı ve hafifletmemizi sağlar” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem