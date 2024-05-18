Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu

Mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını sorgulanırken bazı bankalar güncellmeye gitti. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? En fazla mevduat faizi veren banka hangisi? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faizi oranları...