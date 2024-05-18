Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu

Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Peki, 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

Banka Faiz
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Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Mevduat ve kredi faizlerinde gerileme gerçekleşti. Önceki hafta yüzde 79,9 olan ihtiyaç kredisi geçen hafta yüzde 79,2'ye gerilerken, ticari kredilerde faiz yüzde 65,7'den yüzde 65,6'ya indi.
Önceki hafta yüzde 68 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri de yüzde 68,2 olarak kaydedildi.

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Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

Mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını sorgulanırken bazı bankalar güncellmeye gitti. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? En fazla mevduat faizi veren banka hangisi? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faizi oranları...

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Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

ING (Standart Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

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Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

TEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: 56

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 4.528,96 TL

Vade Sonu Tutar: 104.528,96 TL

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Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

Fibabanka (Kira Hesap)

Faiz Oranı: 54

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

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Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu - Resim: 6

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 51

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 4.124,59 TL

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL

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Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

YapıKredi (Dönüşüm Hesabı TL)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 3.801,09 TL

Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL

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Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu - Resim: 8

enpara.com (Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 41

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 3.315,85 TL

Vade Sonu Tutar: 103.315,85 TL

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