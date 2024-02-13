Göz göre gelen facia: Madenle ilgili iki yıl önceki suç duyurusunu bilirkişi raporlarına rağmen savcılık kapattı!

GERÇEK GÜNDEM - Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold isimli şirketin işlettiği altın madeninde siyanürlü toprağın kayması sonucu, resmi açıklamaya göre göçük altında kalan 9 işçiye halen ulaşılamadı.

İKİ YIL ÖNCE SUÇ DUYURUSU YAPILDI SAVCILIK DOSYAYI KAPATTI

Felaketin meydana geldiği Anagold Altın Madeni, hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) de aralarında bulunduğu meslek örgütleri ve siyasi partilerin bulunduğu suç duyurusu hakkında İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 31 Ekim 2022 tarihinde kovuşturmaya yer yok kararı verdiği ortaya çıktı.

İŞ GÜVENLİĞİNDE KURUM KUSURLU BULUNDU

Kovuşturmaya yer yok kararı verilen soruşturmada, iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan bilirkişi değerlendirmesinde cevher işleme lotuna ait siyanür çözeltisi taşıyan boru hattının bulunduğu İliç sahasında meydana gelebilecek olası riskler karşısında doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek adına gerekli tedbirlerin alınmadığı, İliç yığını sahasında oluşacak olumsuzluklar vs. gibi tüm tehlikeli durumları göz ardı ettikleri ve yeterinde önlem almadıkları tespit edildiği ve kurum kusurlu bulunmuştu.

Savcılığın talep ettiği ve kararında yer verdiği raporda, zirai açıdan herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilirken, ‘ileride’ öngörülemeyen kazaların olması nedeniyle canlılar açısından risk barındırdığı tespit edildiği bilgisine de yer verildi.

Savcılık tüm bu değerlendirmeleri de içeren bilirkişi raporuna rağmen, TCK'nin 75/1-c ve CMK'nın 172/1 maddesi uyarınca şüpheliler hakkında üzerlerine atılı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

VERGİ CEZASI SİLİNMİŞ

İlgili maden şirketine 2022 yılında 6 milyon 441 bin lira para cezası kesilmişti.

Usulsüzlüklere rağmen ruhsatı iptal edilmesen Anagold isimli şirketin 7,2 milyon dolarlık vergi cezasının da silindiği ortaya çıkmıştı.

YERLİ ORTAK: ÇALIK HOLDİNG

Uyarılara rağmen kapatılmayan ve kapasitesi artırılan altın madeninde Anagold’un yerli ortağının ise Çalık Holding olduğu biliniyor.

Anagold Madecilik’in yüzde 80’i Kanadalı SSR Mining, yüzde 20'si ise Çalık Grubu'na ait…

BAKANLIK FELAKETTEN SONRA AKILLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Anagold isimli altın madeninde yaşanan felaketin ardından madenin faaliyetini durdurduklarını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ!” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem