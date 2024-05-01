İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aynı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 7'si çocuk 19 göçmeni de kurtardı.

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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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