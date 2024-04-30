Bir kadın cinayeti daha: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi kadını öldürüp kuyuya atan şahıs, ardından intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

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Bir kadın cinayeti daha: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı

Manisa Alaşehir'in Çağlayan Mahallesi’nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve Sarıgöl ilçesinde ikamet eden, eşiyle boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz (27), bir yıldır birlikte yaşadığı S.Y. (33) ile, kendisine ait otomobiliyle Alkan Mahallesi Ahlat mevkiinde bulunan bağa geldi.

3 METRE SU DOLU KUYUYA ATIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Aralarında çıkan tartışma sonucunda S.Y., otomobilde bulunan av tüfeğiyle Gözde Yılmaz’ı bir el ateş ederek öldürüp cesedini 3 metre derinliğindeki su dolu kuyuya attı. Şahıs ardından kendi kafasına da bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesini duyanlar 112 acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri ve jandarma korkunç manzara ile karşılaştı. Gözde Yılmaz’ın kuyuda olan cenazesini itfaiye ekipleri çıkarırken, suç aleti tüfek ve otomobile jandarma tarafından el konuldu.

AĞIR YARALANDI

Olayda ağır yaralanan S.Y. önce Alaşehir Devlet Hastanesi’nde ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan S.T.'nin tedavisine devam edilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Gözde Yılmaz’ın boşanma aşamasındaki eşinden 2 ve 6 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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