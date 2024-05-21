Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sektörlerde başlattığı vergi incelemeleri sona gelmeye başladı. 2 demir-çelik firmasına 7 milyar TL'lik rekor ceza kesildi.

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Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sektörlere göre yürüttüğü vergi incelemeleri tamamlanmaya başlarken, ilk sonuç demir-çelik sektöründen geldi.

Demir-çelik sektöründe 2 firmaya 7 milyar TL’lik rekor ceza geldi.

Bu cezalar, Türkiye'nin vergi tarihindeki en yüksek cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğu, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleştiği, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğrattığı ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerde sona gelinmeye başlandı.

Kaynaklar, iki büyük firmaya yaklaşık 7 milyar liralık bir ceza kesildiğini belirtiyor.

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Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza! Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza!