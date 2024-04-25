Kartal'da sevgilisini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Çiçeksu Sokak'taki bir sitede, S.Y. (40) ile birlikte yaşadığı iddia edilen Ö.Ö. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Y. silahla vuruldu.

Sağlık görevlileri, S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi incelemelerin ardından morga götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA