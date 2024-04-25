Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç binaya çarptı: Son 3 ayda üçüncü kaza

Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi'nde meydana gelen kaza sonucunda hafif ticari araç, hızla inen yokuşta sürücüsünün kontrolünden çıkarak apartmanın bodrum katındaki dairenin duvarına çarptı. Kazada evin camları kırıldı ve araçta hasar oluştu.

Apartmanın yöneticisi Coşkun Önkol, daha önce de aynı noktada trafik kazalarının meydana geldiğini belirtti.

AYNI NOKTADA SON 3 AYDA ÜÇÜNCÜ KAZA

Önkol, "Son üç ayda buraya üç kere araçla girdiler. En sonuncusunda artık dayanamadık müdahale etmek zorunda kaldık, apartmanın sorunlarını anlatmaya çalıştık. Burada hız kesicilerle olay halledilmiyor, mutlaka buraya bariyer lazım. Belediyeden de geldiler, onlara da izah ettik, ümit ediyorum en kısa zamanda yapılacak. Üç kazada da belediyeye başvurduk, artık durum daha da ciddi." dedi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yokuş aşağı inen aracın hızlanarak binaya çarpma anı yer alıyor.