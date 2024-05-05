THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko'ya para cezası
THY Avrupa Ligi'nde, dün oynanan Fenerbahçe Beko-Monaco maçının ardından yaşananlar olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe para cezası verildi.
Fenerbahçe Beko-Monaco maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe para cezası verildi.
THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında, oyun alanına yabancı madde atılması ve taraftarların sahaya girmesi sonucunda Fenerbahçe Beko'ya 30 bin avro para cezası verildiği belirtildi.
Ayrıca, Monaco forması giyen Jaron Blossongame'in "tribünlere yönelik saygısız davranışından" ötürü ihtar cezası aldığı açıklandı.
Serinin 5. ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.