Real Madrid, 36. şampiyonluğunu ilan etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. Bu sonuçla, Madrid ekibi 36'ıncı şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Real Madrid, 36. şampiyonluğunu ilan etti

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.

Barcelona'nın Girona'ya mağlup olmasıyla birlikte en yakın rakibiyle arasındaki farkı 13 puana çıkardı. Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid'in ardından Girona 2. (74 puan), Barcelona ise 3. (73 puan) sırada bulunuyor. Bu sonuçla Real Madrid, La Liga'da zafere ulaşan taraf oldu.

'ÇOK AZ HATA YAPTIK'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cadiz maçının ardından basına yaptığı açıklamada, "La Liga mükemmel geçti. Çok az hata yaptık. Bu sınırlı bir mutluluk çünkü önümüzde çarşamba günü oynayacağımız (Bayern Münih maçı) çok önemli bir maç var. Hepimizin aklı yüzde 100 o maçta." dedi.

'GÜLER, ŞU ANDA NİTELİKLERİNİ GÖSTERİYOR'

Ancelotti, Cadiz maçında ilk 11'de oynatıp 66 dakika süre verdiği ve bu sezon çok ay oynattığı milli futbolcu Arda Güler için de "Güler, olması gereken rolü üstlendi. Genç biri. Şu anda niteliklerini gösteriyor ve bunu çoktan başardı. Real Madrid benden kazanmamı istiyor, genç oyunculara süre vermemi değil. Başlamış olan bu geçişin yavaş yavaş gerçekleştiğini ve çok iyi gittiğini vurgulamamız gerekiyor. Gençler ilerleme kaydediyor, tecrübeliler ise harika bir seviyeyi koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

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