Trendyol 1. Lig’e çıkan Amedspor için Diyarbakır'da coşkulu kutlama

TFF 2. Lig Kırmızı Grubu’nun 2023-2024 sezonunun son karşılaşmasında konuk ettiği Menemen Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, sezonu şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükseldi.

33 bin kişi kapasiteli stadyum Amedspor taraftarları tarafından tamamen dolarken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da maçı izlemeye gelenler arasında yerini aldı. Maçın bitiminin ardından taraftarlar, Amed Sportif Faaliyetleri’nin şampiyonluğunu Diyarbakır’ın dört bir yanında coşkuyla kutladı.