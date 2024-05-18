Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu... Tam 1 hafta sürecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, çöl tozlarının atmosferdeki hareketlerini hızla değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl Türkiye'de çöl tozunun sık sık gözlemlendiğini gözlemledik. Çöl tozları atmosferdeki hareketlerle hızla taşınarak birçok bölgede havanın rengini değiştirdi. Önceden çöl tozlarının daha çok İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduğunu görüyorduk ancak artık daha kuzeye doğru yayılmaya başladılar."

Özdemir, yeni bir çöl tozunun Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye ulaştığını ve etkisinin İtalya'nın kuzeyine kadar ulaştığını belirterek, "Yunanistan üzerinden Türkiye'nin batı kıyılarına giriş yaptı. Ülkemizde bir hafta boyunca etkili olacak ve hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek." dedi.

Çöl tozunun tüm Türkiye'yi etkileyeceğini vurgulayan Özdemir, "Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Hafta boyunca etkisi devam edecek ancak cuma günü doğuya doğru kayacak ve sonrasında etkisini yitirecek." şeklinde konuştu.

Özdemir, toz taşınımının sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve toz yoğunluğunun solunum sıkıntısı olanları etkileyebileceğini belirterek, "Bu nedenle sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Toz taşınımı olan günlerde partikül önleyici maske veya ıslak bez kullanılabilir. Sabah ve akşam saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik solunum yolu hastaları dışarı çıkmamalıdır." dedi.



Kaynak: AA