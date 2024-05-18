Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu... Tam 1 hafta sürecek

Alçak basıncın etkisiyle Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen çöl tozu, 1 hafta boyunca etkili olacak. Uzman isim, çöl tozunun en etkili olacağı bölgeleri açıkladı.

Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu... Tam 1 hafta sürecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, çöl tozlarının atmosferdeki hareketlerini hızla değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl Türkiye'de çöl tozunun sık sık gözlemlendiğini gözlemledik. Çöl tozları atmosferdeki hareketlerle hızla taşınarak birçok bölgede havanın rengini değiştirdi. Önceden çöl tozlarının daha çok İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduğunu görüyorduk ancak artık daha kuzeye doğru yayılmaya başladılar."

Özdemir, yeni bir çöl tozunun Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye ulaştığını ve etkisinin İtalya'nın kuzeyine kadar ulaştığını belirterek, "Yunanistan üzerinden Türkiye'nin batı kıyılarına giriş yaptı. Ülkemizde bir hafta boyunca etkili olacak ve hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek." dedi.

Çöl tozunun tüm Türkiye'yi etkileyeceğini vurgulayan Özdemir, "Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Hafta boyunca etkisi devam edecek ancak cuma günü doğuya doğru kayacak ve sonrasında etkisini yitirecek." şeklinde konuştu.

Özdemir, toz taşınımının sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve toz yoğunluğunun solunum sıkıntısı olanları etkileyebileceğini belirterek, "Bu nedenle sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Toz taşınımı olan günlerde partikül önleyici maske veya ıslak bez kullanılabilir. Sabah ve akşam saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik solunum yolu hastaları dışarı çıkmamalıdır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Çöl Türkiye Yunanistan
NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak
Finali kesinleşen NOW TV'nin sevilen dizisine Nilgün Belgün de dahil oluyor Finali kesinleşen NOW TV'nin sevilen dizisine Nilgün Belgün de dahil oluyor
Boşanma aşamasında olduğu erkeğin evini yaktı, oturup izledi Boşanma aşamasında olduğu erkeğin evini yaktı, oturup izledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Çakarlı araç kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı Bakan Yerlikaya'dan çakarlı araç paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı, rakamlar değişti: Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek! Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek!
Memleket Partisi kapıya kilit vurdu: Muharrem İnce'den açıklama Memleket Partisi kapıya kilit vurdu
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabitlendi? Dolar kuru neden sabitlendi?
Sokak röportajında söyledikleri gündem oldu: "5G Ankara'da icat edildi; Türkiye'nin haberi yoktu, Çin yatırım yaptı" "5G Ankara'da icat edildi; Türkiye'nin haberi yoktu, Çin yatırım yaptı"
Hastaneden taburcu edilmiş! Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu