F1 Miami Grand Prix'sinin sprint yarışını Max Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, son yılın şampiyonu Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışı, 5,4 kilometrelik pistte 19 tur üzerinden yapıldı.
Son üç yılın şampiyonu Hollandalı pilot Verstappen, birinci cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.
Liderin 3.371 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise 5.095 saniye farkla üçüncü oldu.
Miami Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 118 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 91
3. Charles Leclerc (Monako): 83
4. Carlos Sainz (İspanya): 73
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58
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