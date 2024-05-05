İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 65 kişiden 38'i tutuklandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişinin 52'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Tutuklu sevkler için 1. ve 3. Sulh Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

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İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 65 kişiden 38'i tutuklandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmaya çalışırken gözaltına alınan 65 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 kişiden 52'sinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Kamu Görevlisine Direnme' suçlarından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildiği duyurulmuştu.

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre mahkemeye sevk edilen 52 kişiden 38'i tutuklandı.

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