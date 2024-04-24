Avcılar'da metrobüste yangın çıktı

Avcılar'da bir metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Ancak bu olay sonucunda uzun bir araç kuyruğu oluşt.

Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün lastiği Şükrübey Durağı'nda patladı ve ardından alev aldı. Metrobüs şoförü hızla müdahale ederek yolcuları tahliye etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın söndürüldü ve metrobüs durağı bir süreliğine kapatıldı. Yolun Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu, ancak aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.