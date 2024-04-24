Şişli'de binlerce kişiyle 'Bayrak Yürüyüşü'

‘Bayrak Yürüyüşü’, Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Evi Müzesi önünde toplanan binlerce Şişlilinin katılımıyla saat 19.00’da başladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan çocuklarla birlikte kortejin en önünde yer alırken, ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşlar da Maçka Demokrasi Parkı’na doğru aynı anda yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca kortejde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bando ekibinin çaldığı 23 Nisan ve Cumhuriyet marşlarına eşlik eden Şişlililer büyük coşku yaşadı.

“BÜTÜN PARKLARIMIZDA ÇOCUKLARA YÖNELİK BÜYÜK ETKİNLİKLER YAPTIK”

Yürüyüş öncesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kapsamında Şişli’de gerçekleşen etkinliklere ilişkin basın mensuplarına konuşan Başkan Şahan, “Bugün çok önemli bir gün. Atamızın tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Buna yakışan bir şekilde Şişli’de kutlamaya çalışıyoruz. Bugün bütün parklarımızda çocuklara yönelik büyük etkinlikler yaptık. Çok

büyük katılımlar oldu. Şişli’nin çocukları sokakta oyun oynamayı, vakit geçirmeyi çok istiyor. Onların bu ihtiyacını duyuyoruz ve bu tür etkinliklere daha da devam edeceğiz. Biz Şişli’de çocuklar için çalışacağız.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI EŞİTLEMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Şişli’de çocukları eşitlemek için çok çalışacaklarının altını çizen Şahan, şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 5 yıldır kreşler açıyor, anne kartlar veriyor. Bunları ilçelerde de devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönem yurttaşı güçlendiren, çocuklarımızın bu kentte daha rahat oynadığı, daha rahat vakit geçirdiği; dünyadaki akranlarıyla eşit olabildiği koşulları sağlamak bizim öncelikli görevimiz olacak. Bunun için çabalıyoruz.

HADİSE KONSER VERDİ

Öte yandan yürüyüşün ardından Maçka Demokrasi Parkı’nda 23 Nisan coşkusu, DJ Ersin’in özel şovu ve sevilen sanatçı Hadise’nin konseriyle devam etti. Sanatçı Hadise “Feryat” şarkısıyla başladığı konserini “Mesajımı almıştır o” ve “Prenses” şarkılarıyla sürdürdü. 22 parça seslendiren sanatçı, 82 dakika sahnede kaldı.

Kaynak: ANKA